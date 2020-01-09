Армия и оружие
КоммерсантъПутин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС. Глава государства следил за маневрами с ракетного крейсера «Маршал Устинов». На борту также находился министр обороны Сергей Шойгу.
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