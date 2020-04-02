Коронавирус

РосбалтРосбалтПутин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
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Путин продлил нерабочие дни до конца апреля из-за коронавируса

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Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля

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Путин обратился к нации

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Ульяновский губернатор утвердит документ о выплатах врачам, лечащим людей с коронавирусом

ТАСС12:58

Путин выразил благодарность врачам и волонтерам в борьбе с COVID-19

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Путин начал обращение с главного: врачей и личных благодарностей

Царьград09:56

Путин поблагодарил всех участвующих в борьбе с эпидемией

РИА Новости10:02
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Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2

Чемпионат вчера в 05:39
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Общество

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
РИА Новости 14:59
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

Кабмин решил выделить 500 млн рублей на помощь российским гражданам, которые находятся за рубежом и не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:32
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Общество

Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции

Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
161.ru 10:24
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Общество

В Курской области вводят маршрутные листы

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Kurskcity.ru вчера в 14:08
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости 12:31
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Киберспорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру 10:41
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

«АвтоВАЗ» попросил у самарских властей разрешения возобновить работу

"АвтоВАЗ" обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей.
Интерфакс 13:35
Политика

Песков оценил возможность закрытия в России административных границ

В Кремле прокомментировали возможность закрытия административных границ внутри Российской Федерации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Городовой 06:35
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции законопроектом предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей, а если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.
РИАМО вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона

1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Lenta.ru 14:54
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
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