Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Общество Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей Кабмин решил выделить 500 млн рублей на помощь российским гражданам, которые находятся за рубежом и не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Общество В Курской области вводят маршрутные листы Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Общество В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Общество «АвтоВАЗ» попросил у самарских властей разрешения возобновить работу "АвтоВАЗ" обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей.

Общество В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции За нарушение режима самоизоляции законопроектом предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей, а если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Общество Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона 1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.