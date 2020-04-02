Коронавирус
РосбалтПутин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам
Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
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Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей
Кабмин решил выделить 500 млн рублей на помощь российским гражданам, которые находятся за рубежом и не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Общество
Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции
Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Общество
В Курской области вводят маршрутные листы
Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус
Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Общество
«АвтоВАЗ» попросил у самарских властей разрешения возобновить работу
"АвтоВАЗ" обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей.
Политика
Песков оценил возможность закрытия в России административных границ
В Кремле прокомментировали возможность закрытия административных границ внутри Российской Федерации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции законопроектом предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей, а если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.