Политика

REGNUMREGNUMПутин заявил о сложном демографическом периоде в России

Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
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Владимир Путин
Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны это мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. В 1990-х было еще хуже - 1,16
— Владимир ПутинЭкономика сегодня 04:19

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