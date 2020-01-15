Политика
REGNUMПутин заявил о сложном демографическом периоде в России
Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
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Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны это мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. В 1990-х было еще хуже - 1,16
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Историческое Послание Путина Федеральному собранию: Как нам победить бедность
Комсомольская правда17:02
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Наука
Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением
«Жизненное истощение, обычно называемое синдромом выгорания, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома», – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Кино
Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»
Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
В Турции открыли доступ к «Википедии» после двух лет блокировки
29 апреля 2017 года турецкие власти объяснили блокировку крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она очерняет имидж страны на международной арене.
Политика
Новый посол США Салливан в четверг прибудет в Россию
Джон Салливан, как ожидается, в четверг прибудет в Москву, где приступит к исполнению обязанностей посла США в России.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является "прямым унижением Украины".
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Общество
В отелях Турции туристам придется долго ждать заселения
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Происшествия
На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Общество
Россияне впервые потратили на приложения больше $1 млрд за год
В 2019 году россияне потратили на подписку, покупку мобильных приложений и их дополнительных опций $1,06 млрд.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Футбол
РФС согласовал с Черчесовым новый контракт
Российский футбольный союз (РФС) согласовал контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, сообщает "Чемпионат.com".