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Судьба и историческая перспектива РФ зависит от того, сколько россиян будет. Такими словам российский лидер Владимир Путин начал ежегодное послание Федеральному Собранию. «Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.

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