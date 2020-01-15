Политика
Политика СегодняПутин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
Судьба и историческая перспектива РФ зависит от того, сколько россиян будет. Такими словам российский лидер Владимир Путин начал ежегодное послание Федеральному Собранию. «Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
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Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны это мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. В 1990-х было еще хуже - 1,16
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Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Экономика
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Путин заявил о запросе на перемены в обществе
В российском обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.
Авто
Skoda Kamiq Scoutline: кроссовер во внедорожном исполнении
Компактный кроссовер Skoda Kamiq обзавелся версией Scoutline, став первым паркетником чешского бренда во внедорожной модификации.
Футбол
ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Космос
У черной дыры в центре Млечного Пути нашли объекты нового типа
Объекты обладают различными орбитами, но схожим происхождением, что позволяет выделить их в новых класс, который может быть уникальным для непосредственного окружения сверхмассивных черных дыр, пишут авторы в журнале Nature.
Шоу-бизнес
Жена Прилучного Муцениеце объявила о разводе и скорой свадьбе
Российская актриса и модель латвийского происхождения Агата Муцениеце в своем блоге «Прилучные будни» на YouTube-канале обменялась шутками со своей коллегой по шоу-бизнесу Дарьей Мороз.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
Генсек ООН станет участником конференции по Ливии в Берлине
Генсек ООН Антониу Гутерреш примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии
После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Футбол
УЕФА назвал символическую сборную 2019 года
УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.