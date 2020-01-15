Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии

Судьба и историческая перспектива РФ зависит от того, сколько россиян будет. Такими словам российский лидер Владимир Путин начал ежегодное послание Федеральному Собранию. «Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
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Владимир Путин
Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны это мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. В 1990-х было еще хуже - 1,16
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