Завтра, 15 января, Москве в полдень по московскому времени президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию.

Политика Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.

Технологии Windows 7 теряет поддержку Microsoft ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.

Здоровье В Кизляре увеличилось количество отравленных кишечной инфекцией Количество людей с острой кишечной инфекцией в Кизляре достигло 69 человек, 38 из которых дети, сообщают в Минздраве Дагестана.

Общество Путин раскритиковал уровень рождаемости в России Президент Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости в России.

Происшествия СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Происшествия Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Политика Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.

Общество Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.

Игры Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.