Политика

Ноябрьск-ИнформНоябрьск-ИнформПрезидент Путин огласит Послание Федеральному Собранию

Завтра, 15 января, Москве в полдень по московскому времени президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию.
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