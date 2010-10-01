Политика
Ноябрьск-ИнформПрезидент Путин огласит Послание Федеральному Собранию
Завтра, 15 января, Москве в полдень по московскому времени президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию.
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Что ожидают парламентарии от Послания главы государства Федеральному Собранию
Парламентская газета12 января в 16:01
15 января Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию
Мэрия г. Казани13 января в 09:26
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