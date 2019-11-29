Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

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Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
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