Политика
РИА НовостиПутин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Общество
Японский магазин придумал для сотрудниц специальные значки на время месячных
В Японии магазин Даймару предложил сотрудницам надевать специальные значки на время месячных, чтобы другие знали, что ей может понадобиться помощь или более долгий перерыв.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сбили вертолет Саудовской Аравии
Вертолет был сбит в приграничном районе Йемена ракетой класса «земля-воздух».
Футбол
РПЛ обсудила вариант с расширением чемпионата до 24 команд
В середине ноября руководство российской Премьер-лиги провело совещание, на котором обсудило вариант с расширением чемпионата.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Политика
Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе
Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Политика
На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантский груз
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Политика
Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Авто
В Сети показали новый Skoda Rapid для РФ
Чешский концерн Skoda обнародовал официальные изображения обновленного лифтбека Rapid, которые помогают составить более полное представление о внешнем облике готовящегося к выходу авто.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Общество
Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму
Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну
Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Политика
Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма при миграции
Президент России Владимир Путин в Нальчике на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что сейчас для всех российских регионов актуальны темы миграции и в целом миграционной политики.
Общество
Как мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн
Армия и оружие