Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
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с чего всё началось

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости09:45

Подробнее о событии

Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

RT на русском11:00

Путин надеется, что в России никогда не заменят слово «мама»

Life.ru09:14

Путин обеспокоился за слово «мама»

Lenta.ru10:15

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

РИА Новости09:45

Путин надеется, что слово «мама» никогда не исчезнет из обихода в России

ТАСС09:23

Путин вступился за слово «мама»

Российская газета09:18

Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

РБК10:30
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

В курсе.ру 27 ноября в 02:56
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Газета.Ru 11:45
Технологии

Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны

Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Российская газета 07:31
Общество

«Нафтогаз» не смог добиться ареста активов «Газпрома» в ФРГ, Польше и Молдавии

Компании "Нафтогаз Украины" не смогла добиться через суды ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии для взыскания компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
ТАСС 13:07
Общество

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной.
Интерфакс 13:00
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10
Происшествия

Глава Минздрава Ростовской области задержана

Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:00
Здоровье

Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая

Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.
Ugpressa.ru 06:29
Общество

«Маша и Медведь» попал в пятерку самых популярных детских шоу в мире

РИА Новости 06:28
Происшествия

Полиция Венгрии нашла нелегалов в тайном тоннеле на границе с Сербией

Полиция Венгрии заявила об обнаружении двух тайных тоннелей длиной 34 метра и 21,7 метра на границе с Сербией.
News.ru 09:09
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским.
Политика Сегодня 04:19
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

В Краснотурьинске школьники 40 минут на морозе ждали депутата Шипулина

На кадрах видео, которое прислал подписчик группы, видно, что ведущие решили провести зарядку с детьми, чтобы согреться.
ТагилСити.ру 06:45
Здоровье

Ученые назвали самую «неблагоприятную» группу крови

Ученые из Гарвардского университета определили группу крови, обладатели которой чаще других заболевают различными болезнями.
UfacityNews.ru 07:57
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк", рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 00:43
Наука

Донорская плазма в США оказалась загрязненной кофеином и лекарствами

Донорская плазма в США практически вся оказалась загрязненной кофеином и лекарствами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
Ugpressa.ru 08:09
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru вчера в 01:07
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Авто

Новый Renault Sandero станет современным

Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
Тарантас Ньюс 26 ноября в 03:04
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
REGNUM 05:14
Автоспорт

Пьер Гасли: У нас хороший темп на дистанции

F1news.ru 12:16
Армия и оружие

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Политика

Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17

Наблюдатели от России и других стран смогут принять участие в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17.
Вечерняя Москва 11:31
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