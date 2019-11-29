Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

RT на русском11:00

Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

РБК10:30

Путин вступился за слово «мама»

Российская газета09:18

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

РИА Новости09:45

Путин надеется, что слово «мама» никогда не исчезнет из обихода в России

ТАСС09:23

Путин обеспокоился за слово «мама»

Lenta.ru10:15

Путин надеется, что в России никогда не заменят слово «мама»

Life.ru09:14
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Энергетика

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

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Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
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Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Армия и оружие

Турция не одобрила план НАТО по защите Восточной Европы от России

СМИ сообщили, что Турция не захотела поддержать план НАТО по защите Польши и стран Прибалтики от России.
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СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
РБК 15:12
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
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Футбол

Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество

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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
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Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.
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В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
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После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело

Собак отогнал и вызвал «скорую помощь» проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью.
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МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
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Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

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Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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Макрона заинтересовало предложение Путина по ракетам в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре текущего года сообщил, что Владимир Путин направил главам «основных стран Европы и Азии» письма с предложением о ракетах средней и меньшей дальности.
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Дженнифер Энистон пригласила на День благодарения бывшего мужа

Дженнифер Энистон сохраняет дружеские отношения со всеми своими бывшими.
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СК начал проверку после массового отравления студентов в Карелии

Следователи начали проверку по факту массового отравления студентов медицинского колледжа в Петрозаводске.
Российская газета 12:18
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Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
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