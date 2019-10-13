Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет. Однако если она и случится, то затронет Москву в наименьшей степени, потому что у нее есть передовые вооружения.

Путин надеется, что второй холодной войны не случится

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