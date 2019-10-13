Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиПутин надеется, что второй холодной войны не случится

Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет. Однако если она и случится, то затронет Москву в наименьшей степени, потому что у нее есть передовые вооружения.
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«Затронет Россию в меньшей степени»: Путин о новой холодной войне

РЕН ТВ10:54

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне из-за гонки вооружений

ТК Звезда05:43

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Известия06:17

Путин оценил возможность возвращения к обстановке холодной войны

RT на русском05:58

Гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, заявил Путин

РИА Новости05:51

Путин надеется, что второй холодной войны не будет

ТАСС05:45

Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны

РБК07:37
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Политика

Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса

Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Армия и оружие

Почему Турция ведет операцию против курдских террористов в Сирии

ФАН 07:09
Армия и оружие

Сирия ведет переговоры с курдами на российской базе Хмеймим

РЕН ТВ 14:34
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru 13:03
Общество

Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сельскохозяйственная отрасль по праву является гордостью российской экономики.
RT на русском 05:48
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета 07:10
Общество

В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

REGNUM 12:51
Армия и оружие

Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Авто

Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей

Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.
За рулем 08:09
Шоу-бизнес

Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым

Территория новостей 11:30
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США «не подписывались» воевать с Турцией

Глава Пентагона Марк Эспер объяснил позицию США относительно вывода войск с границы между Сирией и Турцией.
ФАН 13:21
Футбол

Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Кино

Появился первый постер фильма «Дулиттл»

В Сети появился первый постер фильма «Дулиттл». Его опубликовала кинокомпания Universal Pictures.
Культуромания 12:02
Экономика

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 11 октября в 07:24
Армия и оружие

Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

RT на русском 10:21
Авто

В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L

Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Letnews.ru 10:29
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Футбол

Сборная России проведет как минимум два домашних матча Евро-2020

Как минимум два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная России проведет в Санкт-Петербурге.
Советский спорт 14:37
Армия и оружие

Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом

Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru вчера в 23:03
Футбол

Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил победу над командой Кипра (5:0) в матче отбора Евро-2020.
ProstoProSport 14:50
Единоборства

Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить

Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Единоборства

Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Общество

Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия

Газета.Ru 11 октября в 16:09
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 11 октября в 16:48
Происшествия

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли

РИА Новости 13:02
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия

В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде

В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
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