Армия и оружие
Народные новостиПутин надеется, что второй холодной войны не случится
Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет. Однако если она и случится, то затронет Москву в наименьшей степени, потому что у нее есть передовые вооружения.
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Политика
Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса
Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Общество
Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сельскохозяйственная отрасль по праву является гордостью российской экономики.
RT на русском 05:48
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Авто
Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей
Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.
За рулем 08:09
Шоу-бизнес
Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым
Территория новостей 11:30
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США «не подписывались» воевать с Турцией
Глава Пентагона Марк Эспер объяснил позицию США относительно вывода войск с границы между Сирией и Турцией.
ФАН 13:21
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Кино
Появился первый постер фильма «Дулиттл»
В Сети появился первый постер фильма «Дулиттл». Его опубликовала кинокомпания Universal Pictures.
Культуромания 12:02
Экономика
Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году
В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 11 октября в 07:24
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
RT на русском 10:21
Авто
В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L
Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Letnews.ru 10:29
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Футбол
Сборная России проведет как минимум два домашних матча Евро-2020
Как минимум два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная России проведет в Санкт-Петербурге.
Советский спорт 14:37
Армия и оружие
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru вчера в 23:03
Футбол
Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил победу над командой Кипра (5:0) в матче отбора Евро-2020.
ProstoProSport 14:50
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 11 октября в 16:48
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
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