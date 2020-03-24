Коронавирус
ПрофильПутин надел защитный костюм от коронавируса
В ходе посещения больницы в Коммунарке президент Владимир Путин примерил полнолицевой респиратор и костюм защиты от коронавируса. Видео примерки опубликовал телеканал «Звезда». Надеть все элементы костюма главе государства помогали сотрудники больницы, которые также были в защитной одежде.
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Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Происшествия
Частная клиника Киева скрыла выявленный случай коронавируса
Уголовное дело в отношение частной клиники, сокрывшей положительный результат анализа на коронавирус одного из своих клиентов, возбудили правоохранительные органы Украины, 24 марта сообщает пресс-центр МВД Украины на своем аккаунте в Facebook.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Авто
Aston Martin разработал первый за полвека двигатель V6
Суперкар Aston Martin Valhalla первым получит новый битурбомотор V6 3.0 в сочетании с электромотором.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Происшествия
У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса
По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Общество
Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44
Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
Спорт
Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини, ранее заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось
Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Экономика
Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года.