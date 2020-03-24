Коронавирус

ПрофильПрофильПутин надел защитный костюм от коронавируса

В ходе посещения больницы в Коммунарке президент Владимир Путин примерил полнолицевой респиратор и костюм защиты от коронавируса. Видео примерки опубликовал телеканал «Звезда». Надеть все элементы костюма главе государства помогали сотрудники больницы, которые также были в защитной одежде.
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