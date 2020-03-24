В ходе посещения больницы в Коммунарке президент Владимир Путин примерил полнолицевой респиратор и костюм защиты от коронавируса. Видео примерки опубликовал телеканал «Звезда». Надеть все элементы костюма главе государства помогали сотрудники больницы, которые также были в защитной одежде.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Общество Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.

Происшествия Частная клиника Киева скрыла выявленный случай коронавируса Уголовное дело в отношение частной клиники, сокрывшей положительный результат анализа на коронавирус одного из своих клиентов, возбудили правоохранительные органы Украины, 24 марта сообщает пресс-центр МВД Украины на своем аккаунте в Facebook.

Космос К Земле приближается комета Атлас Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Общество Общенациональный карантин введен в Великобритании Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Общество В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Финансы Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Общество ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.