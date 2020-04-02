Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. В своем видеообращении к россиянам он отметил, что в разных регионах ситуация разная.

Политика Следующая неделя в России может быть объявлена нерабочей В России могут продлить нерабочую неделю. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к президенту Владимиру Путину.

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Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Единоборства Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

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Здоровье Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.

Общество Куйвашев ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указал о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Общество В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Экономика Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин предложил совету директоров отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году на фоне падения рынков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к компании.

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