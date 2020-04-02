Коронавирус
ЗакC.РуПутин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. В своем видеообращении к россиянам он отметил, что в разных регионах ситуация разная.
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Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Общество
Социальные пенсии в России выросли с 1 апреля
Власти проиндексируют выплаты на 6,1%. Расходы для бюджета страны составят 41 миллиард рублей в месяц.
Здоровье
Что такое «режим ЧС» и как он изменит нашу жизнь: справка
Возможно, в условиях эпидемии территорией ЧС может быть признан любой населенный пункт – и тогда режим самоизоляции и штрафы за его нарушение получат более прочную правовую основу.
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Следующая неделя в России может быть объявлена нерабочей
В России могут продлить нерабочую неделю. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к президенту Владимиру Путину.
Общество
Только шесть регионов в России не ввели режим самоизоляции
Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Армия и оружие
План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.
Политика
Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В Курской области начинают выдавать маршрутные листы
Первая партия маршрутных листов предполагается к выдаче уже завтра.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
Общество
Куйвашев ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указал о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Происшествия
Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»
Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин предложил совету директоров отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году на фоне падения рынков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к компании.
Общество
На Дону ГИБДД выявляет водителей, нарушивших режим самоизоляции
Донских автолюбителей, нарушающих режим самоизоляции, начали выявлять на дорогах Ростовской области сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Кубань продлит карантин на неделю
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что карантин, введенный в регионе в связи с коронавирусом, будет продлен на неделю.