Коронавирус

ЗакC.РуЗакC.РуПутин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. В своем видеообращении к россиянам он отметил, что в разных регионах ситуация разная.
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Путин: главам регионам предоставят дополнительные полномочия

РИА Новости11:13

Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса

Lenta.ru10:37

Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

РБК10:04

Путин дал губернаторам особые полномочия

Интерфакс10:09

Путин наделил регионы дополнительными полномочиями в борьбе с коронавирусом

Известия10:04

Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

Газета.Ru10:25

Путин: по ограничительным мерам регионам надо ориентироваться по ситуации

REGNUM10:23
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Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 12:48
Политика

Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Мурманский вестник 10:53
Общество

Социальные пенсии в России выросли с 1 апреля

Власти проиндексируют выплаты на 6,1%. Расходы для бюджета страны составят 41 миллиард рублей в месяц.
Политика Сегодня вчера в 03:26
Здоровье

Что такое «режим ЧС» и как он изменит нашу жизнь: справка

Возможно, в условиях эпидемии территорией ЧС может быть признан любой населенный пункт – и тогда режим самоизоляции и штрафы за его нарушение получат более прочную правовую основу.
Европейско-Азиатские новости 08:26
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:28
Политика

Следующая неделя в России может быть объявлена нерабочей

В России могут продлить нерабочую неделю. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к президенту Владимиру Путину.
Город342 03:13
Общество

Только шесть регионов в России не ввели режим самоизоляции

Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.
Life.ru вчера в 21:05
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

REGNUM 10:36
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

REGNUM 01:20
Армия и оружие

План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса

На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.
Rusvesna.su 08:10
Политика

Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
РИА Новости 10:43
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Единоборства

Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Lenta.ru 13:45
Общество

В Курской области начинают выдавать маршрутные листы

Первая партия маршрутных листов предполагается к выдаче уже завтра.
Kurskcity.ru 12:42
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Здоровье

Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
РИА Новости 08:55
Общество

Куйвашев ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указал о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
КП - Екатеринбург 08:48
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Происшествия

Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Фонтанка.Ру 10:07
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
МР7.ру 13:33
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин предложил совету директоров отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году на фоне падения рынков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к компании.
Компания 12:32
Общество

На Дону ГИБДД выявляет водителей, нарушивших режим самоизоляции

Донских автолюбителей, нарушающих режим самоизоляции, начали выявлять на дорогах Ростовской области сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора.
Российская газета 13:40
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Общество

Кубань продлит карантин на неделю

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что карантин, введенный в регионе в связи с коронавирусом, будет продлен на неделю.
Вестник Кавказа 11:27
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