Коронавирус

Sibnet НовостиSibnet НовостиПрезидент предоставил губернаторам дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации, которое транслировали основные телеканалы.
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Путин дал губернаторам особые полномочия

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Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса

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Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

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Путин: главам регионам предоставят дополнительные полномочия

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Путин наделил регионы дополнительными полномочиями в борьбе с коронавирусом

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Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

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Вместо надежд на государство пора позаботиться самим о себе — мнение

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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
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Президент России подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Попытка Google угнаться за TikTok понятна, ведь аудитория разработанного китайской компанией ByteDance сервиса увеличилась на 125% за последние два года.
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Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.
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Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

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В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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