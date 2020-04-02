Коронавирус
Sibnet НовостиПрезидент предоставил губернаторам дополнительные полномочия
Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации, которое транслировали основные телеканалы.
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Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Политика
Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации
Президент России подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Политика
Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми
Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост замглавы Минздрава РФ.
Здоровье
Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции
Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
Авто
Удлиненный Hyundai Creta заметили на тестах
Корейский бренд Hyundai ведет подготовку к премьере длиннобазной версии нового поколения вседорожника Hyundai Creta.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Технологии
Аналог TikTok разрабатывает YouTube
Попытка Google угнаться за TikTok понятна, ведь аудитория разработанного китайской компанией ByteDance сервиса увеличилась на 125% за последние два года.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Общество
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн
В США 6,648 млн граждан впервые подали заявки на пособие по безработице на фоне распространения коронавируса.
Общество
Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина
Депутаты во втором и третьем чтении поддержали изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о нарушении карантина при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Армия и оружие
Токаев объявил призыв военнообязанных на специальные сборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
Энергетика
Нефть Brent подскочила на 46% на ожидании сокращения добычи
Лондон, 2 апреля 2020, 18:10 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась более чем на 46% на фоне новостей о готовящемся сокращении добычи нефти.
Общество
Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Общество
За нарушение режима самоизоляции в Петербурге выписано 170 протоколов
На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Финансы
Курс доллара упал ниже 78 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.
Общество
В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Экономика
Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.
Политика
Американская разведка сочла заниженными данные Китая по коронавирусу
Вашингтон, 2 апреля 2020, 07:27 — REGNUM Китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.
Спорт
Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде
Бывший многолетний президент Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги зимнего сезона в биатлоне и лыжных гонках, рассказал о знакомстве с Александром Тихоновым, раскрыл секрет сенсационной победы Юлии Чепаловой и объяснил, в чём феномен Александра Большунова.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Технологии
Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Экономика
Fitch прогнозирует падение мировой экономики на 1,9% в 2020 году
Вашингтон, 2 апреля 2020, 16:40 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% в связи с пандемией коронавируса.