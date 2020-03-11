Политика

ФАНФАНПутин наделил регионы дополнительными полномочиями

Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия на фоне распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Глава государства пояснил, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Путин заявил, что жесткость ограничений в РФ будет зависеть от ситуации с COVID-19

iReactor10:50

Путин наделил регионы дополнительными полномочиями на фоне распространения коронавируса

ФАН10:04

Владимир Путин: ограничения в регионах должны зависеть от обстановки

Петербургский дневник10:12

Путин поручил регионам самим определить необходимые меры на основании уровня опасности

Невские Новости10:11

Ограничительные меры в регионах будут зависеть от степени распространения COVID-19

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Путин заверил, что аптеки и магазины будут работать

Мойка7810:05

Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии

Вести.Ru10:31
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Здоровье

Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов

Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Forbes 12:28
Происшествия

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
Экономика

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.
Известия 17:01
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Киберспорт

Хакер обошел защиту полного издания Assassin’s Creed Odyssey — он обещал взломать все игры с Denuvo

На взлом Assassin's Creed Odyssey — The Fate of Atlantis у хакера ушло около месяца.
CyberSport.ru вчера в 17:17
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Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия 09:58
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Общество

Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса

Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Газета.Ru 20:35
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Общество

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Происшествия

В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса

Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
REGNUM 21:28
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор 09:03
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Наука

Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор

Сверхточный биосенсор может находить сверхнизкие концентрации перекиси водорода.
Rusargument вчера в 16:14
Политика

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 19:00
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
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Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
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Игры

Началась разработка новой Commandos

Городской портал Новый Нижний 17:00
Здоровье

Амурчане массово хотят сдать анализы на коронавирус

Чаще всего амурчане задавали вопросы о добровольном лабораторном исследовании на инфекцию.
ИА Порт Амур вчера в 21:49
Политика

Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.
РБК 20:32
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Общество

Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в беде

В Нью-Йорке русскоязычные жители предложили бесплатно предоставить свое жилье россиянам, которые 3 апреля не смогут вернуться в Россию, сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников США.
Взгляд.ру 21:18
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