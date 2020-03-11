Политика
ФАНПутин наделил регионы дополнительными полномочиями
Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия на фоне распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Глава государства пояснил, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Ограничительные меры в регионах будут зависеть от степени распространения COVID-19
Народные новости10:10
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Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
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