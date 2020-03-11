Политика

ФАНФАНПутин наделил регионы дополнительными полномочиями

Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия на фоне распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Глава государства пояснил, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Ограничительные меры в регионах будут зависеть от степени распространения COVID-19

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Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
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