Политика
Deita.ruПутин дал губернаторам особые полномочия
Губернаторы сами смогут решать, какие организации будут работать, а какие необходимо временно закрыть с целью недопущения распространения коронавируса. Президент еще раз подчеркнул, что здоровье граждан - превыше всего.
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Ограничительные меры в регионах будут зависеть от степени распространения COVID-19
Народные новости10:10
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Происшествия
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
Общество
Для передвижения по Москве пропуска не вводятся
Жители Москвы активно обсуждали возможность введения такой меры, возможность которой была озвучена во властных структурах.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Экономика
Белгородские власти создали список системообразующих предприятий
Согласно постановлению, указанные в перечне предприятия являются «системообразующими» для разных сфер жизни области, а также «имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы» Белгородской области.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Шоу-бизнес
В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью
Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн
Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации
Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
Здоровье
Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения
Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Общество
Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии
Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.