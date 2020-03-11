Политика

Deita.ruDeita.ruПутин дал губернаторам особые полномочия

Губернаторы сами смогут решать, какие организации будут работать, а какие необходимо временно закрыть с целью недопущения распространения коронавируса. Президент еще раз подчеркнул, что здоровье граждан - превыше всего.
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Путин заявил, что жесткость ограничений в РФ будет зависеть от ситуации с COVID-19

iReactor10:54

Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии

Вести.Ru10:31

Ограничительные меры в регионах будут зависеть от степени распространения COVID-19

Народные новости10:10

Владимир Путин: ограничения в регионах должны зависеть от обстановки

Петербургский дневник10:12

Путин дал губернаторам особые полномочия

Deita.ru10:25

Путин дал полномочия субъектам по введению особых режимов из-за коронавируса

Толк10:08

Путин наделил регионы дополнительными полномочиями на фоне распространения коронавируса

ФАН10:04
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС 16:25
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Общество

Для передвижения по Москве пропуска не вводятся

Жители Москвы активно обсуждали возможность введения такой меры, возможность которой была озвучена во властных структурах.
Вести Подмосковья 14:17
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 13:22
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru 12:19
Экономика

Белгородские власти создали список системообразующих предприятий

Согласно постановлению, указанные в перечне предприятия являются «системообразующими» для разных сфер жизни области, а также «имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы» Белгородской области.
Обозреватель Врн 14:24
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор 09:03
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru 11:37
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Общество

Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн

Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Коммерсантъ 15:58
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
РИА Новости 15:33
Здоровье

Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Взгляд.ру 16:31
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Российская газета 14:58
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Хоккей

Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены

Sport24.ru 15:34
Общество

Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии

Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.
Блокнот.ру 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
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