Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия на фоне распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Глава государства пояснил, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.

Политика Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса.

Политика Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.

Происшествия В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

Спорт Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.

Технологии YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.

Происшествия Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.

ЖКХ Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ.

Наука В США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса Медики из США опубликовали в научном журнале EBioMedicine первые результаты доклинических испытаний классической вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2.

Происшествия Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Общество В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

Общество Вернувшиеся из Таиланда жители Алтая проведут карантин в Новосибирске 17 путешественников - жителей Алтайского края, прилетевшие 1 апреля в Новосибирск из Таиланда, останутся в соседнем регионе на время карантина, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в России Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.

Авто В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.

Экономика В США начнут выплачивать финансовую помощь в ближайшие недели Вашингтон, 3 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Выплаты финансовой помощи гражданам Соединенных Штатов в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, начнутся через две недели, заявил глава минфина США Стивен Мнучин на брифинге.