Политика
ФАНПутин наделил регионы дополнительными полномочиями
Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия на фоне распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Глава государства пояснил, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Ограничительные меры в регионах будут зависеть от степени распространения COVID-19
Народные новости10:10
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:15, Ашберн
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Политика
Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса.
Политика
Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
Политика
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
Происшествия
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост
Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
Общество
У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус
Спорт
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Общество
Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина
С 30 марта режим самоизоляции введен для жителей Москвы всех возрастов.
Технологии
YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok
YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Происшествия
Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
Здоровье
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России
Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ
На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Наука
В США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Медики из США опубликовали в научном журнале EBioMedicine первые результаты доклинических испытаний классической вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД
Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Политика
Кремль ответил на сообщение Госдепа о покупке медоборудования у России
Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус, американская сторона согласились приобрести у России доставленное медицинское оборудование.
Общество
В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса
Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
Кино
Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем
Авто
Haval H6 может покинуть российский рынок
Кроссовер Haval H6 скоро покинет российский рынок.
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами
«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Общество
Вернувшиеся из Таиланда жители Алтая проведут карантин в Новосибирске
17 путешественников - жителей Алтайского края, прилетевшие 1 апреля в Новосибирск из Таиланда, останутся в соседнем регионе на время карантина, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро
Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Экономика
В США начнут выплачивать финансовую помощь в ближайшие недели
Вашингтон, 3 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Выплаты финансовой помощи гражданам Соединенных Штатов в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, начнутся через две недели, заявил глава минфина США Стивен Мнучин на брифинге.
Армия и оружие
Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»
Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».