Политика

ФАНФАНПутин наделил регионы дополнительными полномочиями

Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия на фоне распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Глава государства пояснил, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Итоги 2 апреля: как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга

Мойка7814:19

Путин заявил, что жесткость ограничений в РФ будет зависеть от ситуации с COVID-19

iReactor10:54

Путин наделил регионы дополнительными полномочиями на фоне распространения коронавируса

ФАН10:04

Путин: по ограничительным мерам регионам надо ориентироваться по ситуации

REGNUM10:23

Владимир Путин: ограничения в регионах должны зависеть от обстановки

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Ограничительные меры в регионах будут зависеть от степени распространения COVID-19

Народные новости10:10

Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии

Вести.Ru10:31
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:15, Ашберн
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Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса.
Газета.Ru 10:04
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Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
РБК 21:42
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
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Происшествия

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
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У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02:23
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Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
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Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина

С 30 марта режим самоизоляции введен для жителей Москвы всех возрастов.
РИА Новости 22:59
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Газета.Ru 05:28
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Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
РИА Новости 15:29
Игры

Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

Live24 15:00
Здоровье

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
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Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ

На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Моя Москва.онлайн 09:53
Наука

В США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Медики из США опубликовали в научном журнале EBioMedicine первые результаты доклинических испытаний классической вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2.
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Происшествия

Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
РБК 15:06
Политика

Кремль ответил на сообщение Госдепа о покупке медоборудования у России

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус, американская сторона согласились приобрести у России доставленное медицинское оборудование.
РБК 06:32
Общество

В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса

Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости 20:08
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Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем

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Haval H6 может покинуть российский рынок

Кроссовер Haval H6 скоро покинет российский рынок.
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Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами

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Вернувшиеся из Таиланда жители Алтая проведут карантин в Новосибирске

17 путешественников - жителей Алтайского края, прилетевшие 1 апреля в Новосибирск из Таиланда, останутся в соседнем регионе на время карантина, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
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Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

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Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
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Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
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Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
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В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
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В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Экономика

В США начнут выплачивать финансовую помощь в ближайшие недели

Вашингтон, 3 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Выплаты финансовой помощи гражданам Соединенных Штатов в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, начнутся через две недели, заявил глава минфина США Стивен Мнучин на брифинге.
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Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
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