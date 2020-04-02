Президент РФ Владимир Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры. Об этом он заявил сегодня в видеообращении к народу.

Спорт Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске» На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Энергетика Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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Шоу-бизнес Иосиф Пригожин рассказал о сумме ежегодных налогов Валерии Иосиф заявил, что за последние 10 лет они с Валерией отдали государству почти 67 млн рублей налогов.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Общество В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.

Экономика В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.

Биатлон Драчева обвинили в растрате денег Союза биатлонистов России на жену Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в трате денег организации на нужды супруги.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Здоровье Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса.

Политика Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса еще не пройден Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации в четверг, 2 апреля, заявил, что пик пандемии коронавируса в мире до сих пор не пройдет.

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Происшествия В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

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Происшествия Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.

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Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

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Энергетика Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5 Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.

Армия и оружие National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон» В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.