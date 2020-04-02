Коронавирус
Вечерние ВедомостиПутин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности
Президент РФ Владимир Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры. Об этом он заявил сегодня в видеообращении к народу.
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Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности
Комсомольская правда10:42
Президент наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать меры
Парламентская газета10:01
Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности
Вечерние Ведомости10:07
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Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Энергетика
Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире
Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord 10:12
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о сумме ежегодных налогов Валерии
Иосиф заявил, что за последние 10 лет они с Валерией отдали государству почти 67 млн рублей налогов.
RuNews24.ru вчера в 05:52
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество
В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
Деловое.ТВ 06:44
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Биатлон
Драчева обвинили в растрате денег Союза биатлонистов России на жену
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в трате денег организации на нужды супруги.
РИА Новости 07:05
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Здоровье
Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса
Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:52
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Lenta.ru 10:28
Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации в четверг, 2 апреля, заявил, что пик пандемии коронавируса в мире до сих пор не пройдет.
Мойка78 10:19
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Общество
Выходная неделя: Куда жаловаться, если вас незаконно вызвали на работу
Если Вы считаете, что работодатель нарушает права, вызывая вас на работу с 30 марта по 3 апреля 2020 года, можно обратиться на Горячую линию по вопросам выплаты заработной платы федерального ведомства, заполнив форму.
Саратов 24 29 марта в 23:43
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество
На Кубани компаниям такси выдадут пропуски для передвижения
Уже с 00:00 3 апреля для передвижения по территории Краснодарского края транспорта понадобится пропуск, их выдают в администрациях муниципалитетов — их могут получить сотрудники предприятий, сфера деятельности которых утверждена 185 постановлением главы региона, а также владельцы транзитного транспорта.
REGNUM 10:11
Общество
В Крыму запретили ездить на автомобилях
В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
ForPost 07:15
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда
На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Российская газета 00:53
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Энергетика
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
РБК 06:25
Армия и оружие
National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»
В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.
Discover24 31 марта в 02:52
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02