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Путин: на докапитализацию ВЭБа выделят 120 млрд руб. из ФНБ

В 2021 году была утверждена новая стратегия группы ВЭБа.
Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин предложил выделить из ФНБ 120 миллиардов рублей на проекты фабрики проектного финансирования ВЭБа.
Петербургский дневник
В рамках «Фабрики проектного финансирования» средства инициаторов проектов составляют не менее 20% общего объема, остальное финансирование обеспечивают ВЭБ.РФ и банки-партнеры за счет предоставления синдицированных кредитов.
Коммерсантъ
По данным Минфина на 1 мая, на депозитах в ВЭБе находилось около 529,8 млрд руб.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Власти РФ планируют выделить из ФНБ 120 млрд для финансирования ВЭБ.РФ
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Россия выделит из ФНБ 120 миллиардов рублей для фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ
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Путин: Фонд национального благосостояния направит 120 млрд рублей на проекты ВЭБа
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Путин: на докапитализацию ВЭБа выделят 120 млрд руб. из ФНБ
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