КоммерсантъПутин: на докапитализацию ВЭБа выделят 120 млрд руб. из ФНБВ 2021 году была утверждена новая стратегия группы ВЭБа.КоммерсантъПрезидент России Владимир Путин предложил выделить из ФНБ 120 миллиардов рублей на проекты фабрики проектного финансирования ВЭБа.Петербургский дневникВ рамках «Фабрики проектного финансирования» средства инициаторов проектов составляют не менее 20% общего объема, остальное финансирование обеспечивают ВЭБ.РФ и банки-партнеры за счет предоставления синдицированных кредитов.КоммерсантъПо данным Минфина на 1 мая, на депозитах в ВЭБе находилось около 529,8 млрд руб.КоммерсантъЧитать далееСвернутьФАНФАНПетербургский дневникЭкономика сегодняМИР 24Подробнее о событииВласти РФ планируют выделить из ФНБ 120 млрд для финансирования ВЭБ.РФGazeta.SPb10:38Россия выделит из ФНБ 120 миллиардов рублей для фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФРИА Новости09:39Путин: Фонд национального благосостояния направит 120 млрд рублей на проекты ВЭБаФАН09:05Путин: на докапитализацию ВЭБа выделят 120 млрд руб. из ФНБКоммерсантъ09:11Проекты фабрики проектного финансирования ВЭБа получат 120 млрд рублей из ФНБЭкономика сегодня09:06Банкам выделят дополнительные финансирование из ФНБГарант09:28Владимир Путин предложил выделить 120 миллиардов рублей на проекты фабрики проектного финансирования ВЭБаПетербургский дневник09:03Показать ещёОценить29Поделиться