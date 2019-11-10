Общество
ТАССПутин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.
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Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
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Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова
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Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
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The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
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Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги
Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
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В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.