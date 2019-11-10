Общество

ТАССТАССПутин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.
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Александре Пахмутовой в Кремле вручат орден Андрея Первозванного

Вести.Ru20:40

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

ТАСС09:35

Мелодия надежды: Александра Пахмутова отметила юбилей на сцене

Известия16:01

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Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

RT на русском09:14

Путин поздравил Пахмутову с юбилеем и наградил её самым высоким орденом — видео

Life.ru09:07
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Александра Пахмутова
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Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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