Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

Политика Галкин жестко высмеял Путина и Собчак Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.

Общество Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.

Общество В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом Необычную находку удалось снять на видео В Китае рыбаки сняли на видео рыбу с человеческим лицом, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Происшествия В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.

Футбол Обамеянг попал в аварию, разбив свой Lamborghini Габонский форвард был за рулем своего Lamborghini стоимостью в 270 тысяч фунтов (313 тысяч евро), когда он попал в ДТП.

Гаджеты Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Политика Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.

Авто Автомобили дорожают при падении спроса Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн руб. производитель зарабатывает не более 3%.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.