Общество
ТАССПутин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.
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Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
Президент Боливии Моралес заявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 16:29
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
RT на русском 19:57
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
РБК 19:08
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Политика
Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны.
Известия 18:29
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform 14:12
Спорт
Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира
В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.
Вести.Ru 18:44
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Авто
Автомобили в РФ растут в цене при падении спроса
По мнению экспертов, автопроизводители закладывают растущие издержки в цену даже при падении спроса из-за низкой загрузки производств в РФ.
News.ru 20:08
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Хоккей
Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла
В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.
Sport24.ru 12:58
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Единоборства
Менеджер Волкова назвал сумму гонорара бойца за UFC Fight Night 163
Иван Банников, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, назвал ориентировочную сумму гонорара спортсмена за выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве.
RT на русском 17:45
Футбол
Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть.
Sportbox.RU 14:28
Футбол
Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Миланом»
LiveSport.ru 16:42