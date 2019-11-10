Общество
ТАССПутин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.
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Хоккей
Форвард «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой матча с «Вегасом»
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс", передает официальный сайт организации.
Газета.Ru 00:21
Футбол
ЦСКА обыграл «Сочи», закончилась черная серия Чалова
ЦСКА выиграл у "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:3. Решающий гол за армейцев забил нападающий Федор Чалов.
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Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
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Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»
У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).
RT на русском 15:32
Происшествия
Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит на Украине
На Украине убит Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские СМИ со ссылкой на полицию.
Взгляд.ру 14:34
Политика
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 11:45
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Политика
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер.
РИА Новости 15:06
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
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Гаджеты
Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
Актуальные Новости 06:43
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Единоборства
Магомедшарипов победил Хаттара в главном бою на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара из США в поединке вечера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
REGNUM 00:55
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Политика
США поддержали призывы к новым выборам в Боливии
Вашингтон поддерживает призывы к проведению новых выборов в Боливии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Московский Комсомолец 13:58
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости 08 ноября в 13:00
Здоровье
Специалист по питанию дал советы о правильном и здоровом ужине
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты считают, что обед должен быть сытным, а ужин легким, поскольку для сохранения здоровья важно время принятия пищи, а не объем съеденной пищи.
ToDay News Ufa 00:30
Футбол
Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
Спорт день за днем вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Кино
В Сети появилось видео со съемок фильма «Ford против Ferrari»
В Сети появилось видео со съемок спортивной драмы «Ford против Ferrari».
Культуромания 08 ноября в 07:26
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Энергетика
В Армении есть нефть и газ: почему бизнесмен жалуется и на прежние власти, и на Пашиняна
Основатель компании "Интеграл Петролеум" жалуется на то, что ни прежние, ни нынешние власти страны не уделяют внимания его проекту.
Sputnik Армения 14:03
Политика
В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС
Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия 15:12
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК 14:04