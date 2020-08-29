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РИА Новости
РИА Новости

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

Дизайнер Артемий Лебедев и соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Господин Торкунов награжден «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросоветную работу», гласит текст указа
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Коммерсантъ09:38
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Газета.Ru

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую медалями

Газета.Ru11:42
РИА Новости

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

РИА Новости09:07
Интерфакс

Артемий Лебедев и Наталья Касперская получили госнаграды

Интерфакс08:00
Известия

Путин наградил Артемия Лебедева, Наталью Касперскую, лидера «Любэ» и других

Известия07:32
Эхо Москвы

Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Эхо Москвы09:05
ТАСС

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

ТАСС07:09
РБК

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

РБК09:20

Учёные: Гипотетическая Девятая планета может быть чёрной дырой

Как сообщает ToDay News Ufа, согласно гипотезе, которую выдвинули специалисты после своего последнего исследования, она Девятая планета, или первичная черная дыра, расположена в самых отдалённых областях Солнечной системы.
ToDay News Ufa09:52
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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