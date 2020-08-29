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Президент России Владимир Путин наградил дизайнера, генерального менеджера одноименной дизайн-студии Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.В источнике
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