Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

Президент России Владимир Путин наградил дизайнера, генерального менеджера одноименной дизайн-студии Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

РБК09:20
Интерфакс

Артемий Лебедев и Наталья Касперская получили госнаграды

Интерфакс08:00
ТАСС

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

ТАСС07:09
Газета.Ru

Путин присвоил ордена Артемию Лебедеву и Наталье Касперской

Газета.Ru08:13
Эхо Москвы

Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Эхо Москвы09:05
Известия

Путин наградил Артемия Лебедева, Наталью Касперскую, лидера «Любэ» и других

Известия07:32
РИА Новости

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

РИА Новости09:07

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
838

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
195

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
25