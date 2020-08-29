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ТАСС
ТАСС

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени российского дизайнера Артемия Лебедева. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Господин Торкунов награжден «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросоветную работу», гласит текст указа
.
Коммерсантъвчера в 09:38
Подробнее о событии
Газета.Ru

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую медалями

Газета.Ruвчера в 11:42
Эхо Москвы

Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Эхо Москвывчера в 09:05
Интерфакс

Артемий Лебедев и Наталья Касперская получили госнаграды

Интерфаксвчера в 08:00
Известия

Путин наградил Артемия Лебедева, Наталью Касперскую, лидера «Любэ» и других

Известиявчера в 07:32
РИА Новости

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

РИА Новостивчера в 09:07
РБК

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

РБКвчера в 09:20
ТАСС

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

ТАССвчера в 07:09

В Сеть просочились рекламные ролики Intel Tiger Lake

Intel недавно сообщила, что Tiger Lake обеспечит более чем повышение производительности ЦП на несколько поколений, значительное улучшение производительности ИИ и огромный скачок в графической производительности и интегрированный Thunderbolt 4. Сегодня просочился рекламный ролик о грядущем процессоре Intel Core 11-го поколения Tiger Lake. онлайн.
В Сеть просочились рекламные ролики Intel Tiger Lake
Asteraвчера в 12:57

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»
ИА Красная Веснавчера в 16:17

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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В Минске завершилась женская акция протеста

На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.
RT на русскомвчера в 14:18
1,5K

5% случаев коронавируса в Калининграде приходится на детей

Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
Новый Калининград.Ruвчера в 16:08

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+1вчера в 07:39
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Россияне подверглись угрозе списания несуществующих долгов

Только теперь аферисты предпочитают действовать через приказное производство — это такая упрощённая схема по взысканию вроде бы бесспорных долгов, — прокомментировал ситуацию юрист Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.
News.ruвчера в 12:06

Range Rover Evoque получил новый гибридный мотор

Range Rover Evoque Evoque получает новую модель начального уровня: P160 с трехцилиндровым бензиновым двигателем Ingenium 1.5 с технологией мягкого гибрида 48 В. Блок мощностью 160 л.с. и 260 Нм способен разогнать этот переднеприводный Evoque до 100 км/ч за 10,3 секунды.
32CARS.ru27 августа в 05:50
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