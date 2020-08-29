Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени российского дизайнера Артемия Лебедева. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Господин Торкунов награжден «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросоветную работу», гласит текст указа
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