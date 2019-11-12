Политика
ТАССПутин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского генерального директора общества содействия развитию спортивных видов единоборств Бориса Ротенберга. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги
Арестованный доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил принести ему в СИЗО очки и книги.
RZN.info 11:18
Авто
Седан Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.
Автоновости дня вчера в 05:05
Экономика
В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС
Объем оборотных штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС, резко вырос.
Известия 18:47
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия вчера в 03:34
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости 16:11
Шоу-бизнес
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 15:15
Здоровье
Ветеринарный пункт открылся после ремонта в Иркутском районе
Ветеринарный пункт открылся после ремонта в селе Мамоны Иркутского района.
Сибирские Новости 04:35
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Forbes 07:23
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США
Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru 17:30
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Шоу-бизнес
Дорогу к могиле звезды «Собачьего сердца» Толоконникова в Москве забыли через два года
Могила актера Владимира Толоконникова, исполнившего роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце", оказалась в забытьи через два года после его смерти.
Народные новости 11:32
Футбол
Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных
Чемпионат 09:17
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb вчера в 18:30
Футбол
Левандовски назвал самого жёсткого защитника, против которого играл
Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает капитана «Реала» Серхио Рамоса самым сложным оппонентом на футбольном поле.
Чемпионат 17:29
Происшествия
Житель Камчатки получил условный срок за призывы к экстремизму
"По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности совершенные с использованием интернета) гражданин приговорен к лишению свободы на срок три года условно", - говорится в сообщении.
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Происшествия
В Боливии выросло число погибших в ходе беспорядков
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Боливии в ходе беспорядков, продолжающихся после отставки Эво Моралеса с поста президента страны, погибли два человека и 12 пострадали.
REGNUM 19:18
Наука
Генетики объяснили, почему у древних людей был «иммунитет» к раку
Актуальные Новости 10 ноября в 09:46
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru вчера в 07:35
Общество
Край вошел в число регионов с самыми острыми проблемами вывоза отходов
Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин включил Красноярский край в число 16 регионов, где наиболее остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).
РБК Красноярск 04:42
Гаджеты
Hisense анонсировала новый смартфон с батареей огромной ёмкости
Китайская компания Hisense объявила о выпуске смартфона King Kong 6, который способен длительное время обходиться без подзарядки.
Профиль 10:23
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Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск 02:10