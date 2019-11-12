Общество
ТАССПутин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского генерального директора общества содействия развитию спортивных видов единоборств Бориса Ротенберга. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Аргументы и Факты 03:50
Здоровье
Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
ToDay News Ufa 10 ноября в 21:54
Политика
МИД России назвал условие созыва саммита в «нормандском формате»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) уже есть, однако называть их министр отказался.
Москва 24 14:15
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
REGNUM 16:00
Политика
Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США на следующей неделе продолжит серию открытых слушаний по импичменту президента Дональда Трампа, заявил глава комитета демократ Адам Шифф.
РИА Новости 20:57
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Экономика
300 млн руб выделят на жильё молодым семьям Забайкалья в 2020 году
Получить ипотечный кредит по процентной ставке в 2% смогут участники «Дальневосточного гектара» и молодые семьи.
Zab.RU 20:30
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Это Кавказ вчера в 04:50
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Forbes 07:23
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет
Российская газета 10:30
Гаджеты
Характеристики Qualcomm Snapdragon 865 стали известны до анонса
Как стало известно до несколько недель официального анонса, ключевой особенностью нового чипа станут 8 вычислительных ядер, сгруппированных по трем кластерам (4+3+1).
Вести.Хайтек 09:13
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Происшествия
Близкий погибшего в Горном солдата: Дыма без огня не бывает, но угрозы насилием – дикость
В процессе смены караула часовой отстёгивает магазин, но вместо этого Шамсутдинов снимает предохранитель и передёргивает затвор — на всё это достаточно двух секунд.
Чита.Ру 18:25
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Sport24.ru 12:32
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35