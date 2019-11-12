Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Бориса Ротенберга за активную общественную деятельность и заслуги в развитии физической культуры и спорта. Внимание на указ от 11 ноября на портале правовой информации обратило МБХ медиа .

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