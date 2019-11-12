Общество
Znak.comПутин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Бориса Ротенберга за активную общественную деятельность и заслуги в развитии физической культуры и спорта. Внимание на указ от 11 ноября на портале правовой информации обратило МБХ медиа .
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Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Общество
Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Хоккей
«Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом
Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отыграл 21:14, нанес 4 броска в створ и закончил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский провел на льду два первых периода и пропустил 4 шайбы с 23 бросков, после чего был заменен на Сэма Монтембо.
Наука
Скользкий слой льда оказался отличным от воды
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Музыка
Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
Шоу-бизнес
У Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу
Во время съемок новогоднего шоу у артиста и продюсера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщили украинские СМИ.
Шоу-бизнес
Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Происшествия
Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Единоборства
Хабиб получал удовольствие от избиения Макгрегора
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги
Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.