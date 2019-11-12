Общество

Znak.comZnak.comПутин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Бориса Ротенберга за активную общественную деятельность и заслуги в развитии физической культуры и спорта. Внимание на указ от 11 ноября на портале правовой информации обратило МБХ медиа .
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Путин наградил композитора Крутого Орденом Александра Невского

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К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
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Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

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Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
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