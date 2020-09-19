Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами
Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.В источнике
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Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым
Президент России Владимир Путин в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. Ефремов - почетный генеральный конструктор "НПО машиностроения", ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.
РИА Новости06:56
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