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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым

Президент России Владимир Путин в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. Ефремов - почетный генеральный конструктор "НПО машиностроения", ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.
РИА Новости06:56
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Путин заявил, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого ни у кого нет. И рассказал, кто его создал

Фонтанка.Ру07:33
РИА Новости

Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым

РИА Новости06:56
ТАСС

Путин подписал указ о награждении Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

ТАСС07:14
Газета.Ru

Путин наградил ракетостроителя Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного

Газета.Ru07:06
Известия

Путин подписал указ о награждении оружейника Герберта Ефремова

Известия07:03
Вести.Ru

Путин поблагодарил и наградил Ефремова орденом с мечами

Вести.Ru07:19
ТК Звезда

Путин поблагодарил создателя системы «Авангард» Герберта Ефремова

ТК Звезда07:28

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactorвчера в 08:40
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