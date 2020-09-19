Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.