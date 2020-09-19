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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.В источнике
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Известия

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Известия12:09
Газета.Ru

Путин наградил ракетостроителя Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного

Газета.Ru07:06
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъ08:36
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новости09:17
RT на русском

Путин наградил орденом создателя боевого блока «Авангард»

RT на русском08:25
ТАСС

Путин подписал указ о награждении Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

ТАСС07:14
Вести.Ru

Герберт Ефремов – человек, чьи ракеты сдержали Запад

Вести.Ru10:29

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене
Lenta.ru11:58
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Кравчук признал блокирование Радой работы контактной группы

В постановлении Верховной рады Украины о местных выборах в текущем году есть несоответствия Минским соглашениям, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Кравчук признал блокирование Радой работы контактной группы
Вести.Ru12:26

Погачар выиграл 20-й этап и стал победителем «Тур де Франс»

Заключительный, 21-й этап с финишем на Елисейских Полях в Париже традиционно носит товарищеский характер, и гонщики не соревнуются друг с другом, что означает, что 21-летний Погачар стал победителем «Тур де Франс».
RT на русском12:42

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru06:11
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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