Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами
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Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.В источнике
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