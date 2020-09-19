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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.В источнике
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Известия

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Известия12:09
Вести.Ru

Герберт Ефремов – человек, чьи ракеты сдержали Запад

Вести.Ru10:29
ТАСС

Путин подписал указ о награждении Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

ТАСС07:14
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новости09:17
RT на русском

Путин наградил орденом создателя боевого блока «Авангард»

RT на русском08:25
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъ08:36
Газета.Ru

Путин наградил ракетостроителя Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного

Газета.Ru07:06

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ
Коммерсантъ23:19
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Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русском11:09

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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