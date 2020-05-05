Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин наградил Ким Чен Ына медалью

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Ким Чен Ына наградили медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Комсомольская правда00:37

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru01:28

Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

ТАСС01:11

Лидеру КНДР вручили российскую медаль к юбилею победы

Московский Комсомолец00:58

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Интерфакс01:30

Ким Чен Ына наградили медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Znak.com00:29

Ким Чен Ына наградили российской медалью к юбилею Победы

РИА Новости00:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,2K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
174
Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
152
Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

REGNUM 00:43
13
Политика

Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,4K
Общество

Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
10
Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
1
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,6K
Здоровье

В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 20:47
29
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
807
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
253
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
56
Здоровье

«Ковидные» стимвыплаты в ФМБА привязали к региональному среднему размеру оплаты труда

Размеры стимвыплат зависят от размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата и выплачиваются в составе зарплаты за фактически отработанное время, начиная с 16 марта 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.
Гарант 03 мая в 02:32
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Происшествия

В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом

Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
5
Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
63
Происшествия

В Новосибирской области подтвердили 65 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 5 мая число подтвержденных случаев коронавируса в Новосибирской области составило 746.
RuNews24.ru 00:27
360
Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
43
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
7
Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

Газета.Ru вчера в 04:33
250
Общество

В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
3
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
162
Здоровье

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
3
Футбол

Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон

Советский спорт 00:51
Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
1
Происшествия

В Омской области сестра ножом повредила артерию брату

Подозреваемую задержали и заключили под стражу, - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.
РИА ОмскИнформ 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное