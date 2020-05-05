Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин наградил Ким Чен Ына медалью

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.
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Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило
 посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
News.ru01:28

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Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

RT на русском03:19

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы

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Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru01:28

Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

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Лидеру КНДР вручили российскую медаль к юбилею победы

Московский Комсомолец00:58

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы

URA.Ru00:41

Ким Чем Ына наградили медалью в честь 75-летия Победы

РБК03:05
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
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С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
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РИА Новости 07:11
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Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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Telegram пояснил, что предложение команды проекта по возврату 110% средств инвесторам, которые согласятся оставить их в блокчейн-проекте TON еще на год, не распространяется на резидентов из США.
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От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

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