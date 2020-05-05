Политика
Lenta.ruПутин наградил Ким Чен Ына медалью
Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.
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Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.News.ru01:28
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Аргументы и Факты 01:27
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Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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Политика
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Коммерсантъ вчера в 08:04
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