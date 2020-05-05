с чего всё началось

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.

Здоровье Объяснена низкая смертность в России от коронавируса Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф. 301

Наука В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах. 368

Политика В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США. 1

Происшествия Пять частных домов загорелись в Самаре В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. 12

Происшествия Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 2,9K

Энергетика «А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов. 23

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,6K

Общество Свердловский губернатор объяснил мягкость к нарушителям самоизоляции Екатеринбург, 3 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19. 62

Общество Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe "Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. 137

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,3K

Шоу-бизнес Илон Маск в шестой раз стал отцом Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes. 7

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 982

Шоу-бизнес Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни. 29

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 114

Авто Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер» Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей. 64