Политика
Lenta.ruПутин наградил Ким Чен Ына медалью
Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.
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Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.News.ru01:28
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Эхо Москвы вчера в 19:04
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