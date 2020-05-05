Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин наградил Ким Чен Ына медалью

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.
Читать в источнике
Комментировать847
с чего всё началось
Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило
 посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
News.ru01:28

Подробнее о событии

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

RT на русском03:19

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы

РИА Новости00:25

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru01:28

Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

ТАСС01:11

Лидеру КНДР вручили российскую медаль к юбилею победы

Московский Комсомолец00:58

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы

URA.Ru00:41

Ким Чем Ына наградили медалью в честь 75-летия Победы

РБК03:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество

В Ростовской области планируют построить новую инфекционную больницу

Ростовская область нуждается в современной специализированной инфекционной больнице.
Панорама Ростова-на-Дону 10:33
21
Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
301
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,2K
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
368
Политика

В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации

Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США.
РИА Новости 09:55
1
Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
12
Происшествия

Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины

Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
REGNUM 07:35
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
458
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
2,9K
Энергетика

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03
23
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,6K
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор

Сирийская армия сообщила, что атаке также подверглись военные склады в провинции Алеппо. Информации о жертвах не поступало.
Вести.Ru 00:45
74
Общество

Роддом №6 в Петербурге остановил приём пациенток из-за коронавируса

Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
Питерские заметки 10:32
25
Общество

Свердловский губернатор объяснил мягкость к нарушителям самоизоляции

Екатеринбург, 3 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19.
REGNUM 03 мая в 00:53
62
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы вчера в 19:04
51
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС вчера в 02:54
137
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,3K
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
7
Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
31
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
982
Шоу-бизнес

Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек

Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru вчера в 02:30
29
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
114
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2K
Авто

Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe вчера в 04:36
64
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
18
Политика

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters.
Lenta.ru 10:55
1
Здоровье

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
10
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
307
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
81
Общество

На RT в рамках проекта «Эпидемия» вышел фильм о жертвах коронавируса

Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили новый фильм в рамках документального проекта "Эпидемия".
РИА Новости 10:40
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное