с чего всё началось

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.

Космос США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.

Общество Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева. 8

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19. 73

Музыка Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart. 762

Здоровье Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. 13

Политика В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России. 359

Хоккей СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.

Общество Коронавирусом заразились рабочие консервного завода около кардиоцентра Завод «Барс» расположен в посёлке Родники Гурьевского городского округа, по ул. Садовой, 7. Сейчас, по словам главного санитарного врача региона, там проводят дезинфекцию. 5

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 950

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов. 52

Общество Власти Греции назвали дату начала туристического сезона Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, передает Iefimerida.gr. 7

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик. 7

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 238

Футбол Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками, опубликовав дрова Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин решил пошутить над бывшими одноклубниками, опубликовав фотографию с дровами в Instagram. 1

Общество В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19. 9

Происшествия Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер. 9

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 437