Политика
ТАССПутин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
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"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Аветисяна Андрея Левоновича - посла по особым поручениям МИД РФ, Захарову Марию Владимировну - директора департамента информации и печати МИД РФ, Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.РИА Новости16:18
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ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
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США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике
Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.
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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.
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Общество
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Газета.Ru 14:49
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News.ru вчера в 05:23
Политика
США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу
RT на русском 17:39
Музыка
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Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 10:01
Гаджеты
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
Общество
Мишустин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил некоторую стабилизацию ситуации с Covid-19 в РФ, сообщает РИА Новости.
РИАМО 08:40
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Здоровье
Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса
Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 09:56
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru 17:10
Наука
Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее
Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor вчера в 07:54
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Хоккей
СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.
Известия 17:19
Общество
Коронавирусом заразились рабочие консервного завода около кардиоцентра
Завод «Барс» расположен в посёлке Родники Гурьевского городского округа, по ул. Садовой, 7. Сейчас, по словам главного санитарного врача региона, там проводят дезинфекцию.
Русский Запад 11:15
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Общество
Власти Греции назвали дату начала туристического сезона
Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, передает Iefimerida.gr.
РБК 14:22
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика
Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.
Известия 09:07
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Футбол
Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками, опубликовав дрова
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин решил пошутить над бывшими одноклубниками, опубликовав фотографию с дровами в Instagram.
РЕН ТВ 11:06
Общество
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19.
Российская газета 18:15
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
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Политика
Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами
«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
РБК 11:02
Происшествия
Три человека задержаны после стрельбы на юго-востоке Москвы
Правоохранители задержали трех человек, которые могут быть причастны к стрельбе из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 15:42