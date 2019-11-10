Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

Общество После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.

Футбол ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Тюрденев: Россия хочет улучшить торговые отношения с Узбекистаном Как заявил посол РФ Владимир Тюрденев 10 ноября, Россия хочет стать главным торговым партнером Узбекистана.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Общество Россиянина Алексея Буркова вывезут из Израиля в США в любой момент Как сообщил в воскресенье его адвокат Михаил Ирони, американские маршалы уже две недели находятся в Израиле в ожидании вердикта, поэтому "экстрадиция Буркова может быть осуществлена в любой момент — сегодня, завтра, послезавтра".

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек "В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Политика Глава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура будет принято в соответствии с международным правом.

Общество Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Политика Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Гаджеты Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11 Сегодня авторитетный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) назвал характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Экономика Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.

Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.

Культура Рязанка попала в команду Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ Рязанка Мария Селиверстова стала участницей команды Егора Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с ее участием показали 10 ноября.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.