Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Сделал он это во время поздравления госпожи Пахмутовой с юбилеем.
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Пахмутову наградили орденом Андрея Первозванного

Московский Комсомолец12:19

Мелодия надежды: Александра Пахмутова отметила юбилей на сцене

Известия16:01

Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом

РБК13:50

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Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

RT на русском09:14

Путин поздравил Пахмутову с юбилеем и наградил её самым высоким орденом — видео

Life.ru09:07
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Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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Один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; первым, согласно Евангелию от Иоанна, был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным. В списках апостолов, приводимых в Евангелиях от Матфея и Луки, занимает второе место после своего брата, апостола Петра, но в Евангелии от Марка - четвёртое место. Персонаж книг Нового Завета.
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