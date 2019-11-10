Общество
КоммерсантъПутин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Сделал он это во время поздравления госпожи Пахмутовой с юбилеем.
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Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Политика
Лидер боливийской оппозиции назвал отставку Моралеса «концом тирании»
Лидер боливийской оппозиции Карлос Меса назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «концом тирании».
RT на русском 17:27
Авто
Эксперты рассказали о правилах поведения при отказе тормозов
Эксперты по выживанию рассказали, что нужно делать в случае внезапной поломки тормозной системы.
iReactor 14:36
Политика
Макрона предупредили о «горячем дыхании русского медведя на шее»
Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет построить стратегические отношения с Россией и не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее.
Газета.Ru 17:41
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия 05:24
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Космос
Ученые создали самую подробную модель образования галактик
Ученым впервые удалось увидеть в деталях образование галактик и их развитие после Большого взрыва.
Известия 08 ноября в 09:39
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс вчера в 08:59
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности самостоятельно защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна может самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Известия 16:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Футбол
Ювентус — Милан 1:0
34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Спорт-Экспресс 16:05
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Футбол
«Порту» победил «Боавишту», Зе Луиш не забил в восьмой игре кряду
"Порту" в матче 11-го тура чемпионата Португалии на выезде победил "Боавишту" — 1:0. На 9-й минуте отличился Алекс Теллес.
Спорт-Экспресс 18:02
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Врач Григорий Конев в интервью изданию argumenti.ru рассказал, что свеклу нежелательно кушать больным гастритом с повышенной кислотностью.
Вечерний курьер 08 ноября в 05:06
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 08 ноября в 01:00
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Шоу-бизнес
Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее
Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.
Gazeta.SPb 12:28