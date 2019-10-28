Футбол
РИА НовостиПутин наградил Прядкина Орденом почета
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
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Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Футбол
Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ
Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Общество
Бутина вернулась в родной Барнаул
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Экономика
«Приезжайте к нам на Колыму» может стать брендом Магаданской области
На встрече с полпредом по ДФО Юрием Трутневым губернатор Магаданской области Сергей Носов выступил с предложением нового бренда региона "Приезжайте к нам на Колыму".
Шоу-бизнес
Актер Джеймс Макэвой тайно женился
Шотландский актер Джеймс Макэвой, получивший широкую известность благодаря картинам "Люди Икс" и "Сплит", тайно женился на своей возлюбленной, с которой встречался около двух лет.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Космос
«Спутник» Samsung упал на ферму в США
Авто
Нормальный кроссовер за 600 тысяч? Нет, не миф!
Да еще многие считают, что Шнива – это не кроссовер, а внедорожник – хотя конкурирующий Renault Duster так мало кто называет.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности
Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Политика
Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
Происшествия
В якутском селе ведутся работы по восстановлению теплоснабжения
Хоккей
Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур».