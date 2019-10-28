РПЛ
РИА НовостиПутин наградил Прядкина Орденом почета
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
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База с войсками США на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу
Военная база, расположенная на севере столицы Ирака, подверглась ракетному обстрелу. На ней находились американские военные.
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В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Назван точный курс доллара и евро на ноябрь
Что касается курса евро, 24 октября прошло заседание Европейского центрального банка, по итогам которого базовая ставка осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам на уровне -0,5 п.п. Также было утверждено о запуске программы покупки активов на сумму 20 млрд евро в месяц с 1 ноября.
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Эксперты в области медицины и здоровья назвали витамины, дефицит которых в организме может оказывать действие на рост раковых опухолей.
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