РПЛ
РИА НовостиПутин наградил Прядкина Орденом почета
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
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Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
Происшествия
В Крыму подозреваемому в подготовке теракта предъявили обвинения
Члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, который подозревался в подготовке теракта на полуострове Крым, предъявлено обвинение.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Экономика
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Хоккей
Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина
Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Футбол
Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения
"Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Члены экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего в июле жесткую посадку в Бурятии, получили государственные награды.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Киберспорт
Blizzard готовится к анонсу Overwatch 2
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото
Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
Политика
Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
Космос
В поисках воды в 2022 году марсоход VIPER отправится на Луну
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Шоу-бизнес
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.