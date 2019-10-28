Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Автоспорт Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.

Экономика Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.

Экономика Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Хоккей Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.

Футбол Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения "Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Путин увеличил штат прокуратуры Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.