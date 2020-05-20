с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,8K

Происшествия В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. 12

Здоровье В адыгейском районе усилят борьбу с COVID-19 после массового заражения Власти Адыгеи усилят санитарный контроль в Красногвардейском районе, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусом после массового скопления людей на похоронах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 937

Хоккей В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021 Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Кино Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 95

Наука Создан инструмент для диагностики аутоиммунных патологий Команде ученых удалось разработать уникальный способ для диагностики и мониторинга аутоиммунных патологий.

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Общество Синоптики назвали срок прихода летнего тепла в Уфу По-летнему тепло в Уфе станет только на следующей неделе: в понедельник, 25 мая, воздух прогреется до +20 градусов, в последующие дни температура будет колебаться от +21 до +26 градусов.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 568

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 976

Происшествия Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево 350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево. 6

Общество Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии. 6