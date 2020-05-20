Политика
РИА НовостиПутин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.
Читать в источнике
Оценить691
с чего всё началось
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Аветисяна Андрея Левоновича - посла по особым поручениям МИД РФ, Захарову Марию Владимировну - директора департамента информации и печати МИД РФ, Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.РИА Новостивчера в 16:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Здоровье
В адыгейском районе усилят борьбу с COVID-19 после массового заражения
Власти Адыгеи усилят санитарный контроль в Красногвардейском районе, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусом после массового скопления людей на похоронах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости вчера в 04:31
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как она выглядела в 15 лет
На фото, которыми поделилась 33-летняя Хантингтон-Уайтли, она выглядит совсем не такой, какой стала теперь.
7Дней.ру 00:00
Авто
17 новых моделей представит «АвтоВАЗ» до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
Происшествия
Суперкар Mercedes устроил ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы
Известия вчера в 18:24
Армия и оружие
В правительстве сообщили об успешных испытаниях истребителя Су-57
Комсомольская правда 00:45
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС вчера в 13:48
Наука
Создан инструмент для диагностики аутоиммунных патологий
Команде ученых удалось разработать уникальный способ для диагностики и мониторинга аутоиммунных патологий.
Rusargument вчера в 20:22
Происшествия
На Донбассе уничтожен командир батальона Луганск-1
Командир батальона Луганск-1 Сергей Гурбанов погиб во время выполнения задания штаба «Операции объединенных сил».
Rusvesna.su 01:27
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
Синоптики назвали срок прихода летнего тепла в Уфу
По-летнему тепло в Уфе станет только на следующей неделе: в понедельник, 25 мая, воздух прогреется до +20 градусов, в последующие дни температура будет колебаться от +21 до +26 градусов.
UfaTime.ru вчера в 22:36
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru 19 мая в 05:23
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
Lenta.ru вчера в 17:10
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Политика
Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского
Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитическим ведомством России года президентства на Украине Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:09
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая
В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 68 человек. Это минимальное суточное число жертв в столице с 15 мая.
РБК 01:50
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь обновило карту распространения коронавируса по региону.
Областная газета 19 мая в 00:50