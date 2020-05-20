с чего всё началось

Экономика Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 5

Общество Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ». 1

Политика В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года. 23

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 913

Технологии Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. 4

Гаджеты Будущие флагманские смартфоны Samsung могут получить OLED-экраны от китайской BOE Свежая утечка указывает на то, что Samsung также заинтересовалась продукцией китайской компании. gizchina.com Сообщения из Южной Корее утверждают, что Samsung рассматривает возможность установки дисплеев BOE в флагманские устройства следующего поколения.

Общество Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года. 12

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 272

Происшествия Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево. 1

Здоровье В ЕАО роженица скрыла от врачей, что больна COVID-19 Биробиджанский роддом в Еврейской автономной области закрыли на двухнедельный карантин после того, как поступившая туда роженица не сообщила о том, что она больна COVID-19, предает РИА "Новости".

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 450

Авто В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей. 39

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 79