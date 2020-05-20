Политика
КоммерсантъПутин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
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с чего всё началось
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Аветисяна Андрея Левоновича - посла по особым поручениям МИД РФ, Захарову Марию Владимировну - директора департамента информации и печати МИД РФ, Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.РИА Новостивчера в 16:18
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Авто
Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь
В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru 19 мая в 01:53
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Происшествия
Семь пассажиров маршрутки пострадали при ДТП в Саратове
В результате произошедшего пострадали семь пассажиров.
Известия вчера в 14:07
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:23
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Гаджеты
Будущие флагманские смартфоны Samsung могут получить OLED-экраны от китайской BOE
Свежая утечка указывает на то, что Samsung также заинтересовалась продукцией китайской компании. gizchina.com Сообщения из Южной Корее утверждают, что Samsung рассматривает возможность установки дисплеев BOE в флагманские устройства следующего поколения.
3DNews вчера в 15:04
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru вчера в 01:33
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Наука
Расстояние в два метра между людьми в парке признано небезопасным
Расстояние в несколько метров метра между людьми в парке признано небезопасным.
Evo-rus.com вчера в 11:18
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН вчера в 21:44
Здоровье
В ЕАО роженица скрыла от врачей, что больна COVID-19
Биробиджанский роддом в Еврейской автономной области закрыли на двухнедельный карантин после того, как поступившая туда роженица не сообщила о том, что она больна COVID-19, предает РИА "Новости".
РЕН ТВ 00:07
Игры
Разработчики объявили дату выхода ремейка известной игры Mafia
iReactor вчера в 10:29
Общество
В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки умерли 68 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Росбалт вчера в 17:59
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Здоровье
На Камчатке ещё два человека скончались от коронавируса
На Камчатке ещё два человека скончались от коронавирусной инфекции, сообщили в краевой администрации.
Аргументы и Факты - Камчатка вчера в 23:06
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 05:19
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС вчера в 13:48
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 19 мая в 03:38
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс вчера в 15:04
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире
"Наш новый клип Hypnodancer оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!" - пояснено там.
Российская газета 18 мая в 12:23
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34