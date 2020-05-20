Политика
КоммерсантъПутин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
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с чего всё началось
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Аветисяна Андрея Левоновича - посла по особым поручениям МИД РФ, Захарову Марию Владимировну - директора департамента информации и печати МИД РФ, Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.РИА Новости16:18
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