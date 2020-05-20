с чего всё началось

Происшествия Под Самарой загорелся склад с пластмассой на площади 600 «квадратов» Склад с пластмассовыми изделиями загорелся на площади 600 квадратных метров в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол ФК «Химки» могут объединить с клубом ПФЛ Как сообщает Sportbox, подмосковный коллектив может объединиться с клубом ПФЛ "Родина".

Армия и оружие ПНС Ливии отказалось от перемирия Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

Наука Ученые раскрыли точные шансы появления инопланетян Астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в США оценил точные шансы появления инопланетян, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. 21

Политика В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом. 389

Общество Мясников развеял миф о ношении медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде. 2

Экономика Эксперты ожидают роста производства свинины до 9% Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.

Экономика Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова. 1

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов. 35

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 838

Здоровье 9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими. 55

Интернет В Google Chrome появились групповые вкладки Если вы не видите опцию групповых вкладок, даже после обновления Google Chrome, введите «chrome://flags/#tab-groups» в адресной строке и включите эту функцию. 5

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 75

Политика Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России. 17

Политика На Украине потребовали от НАТО $200 млрд Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил, что Киев должен получить от НАТО $200 млрд за участие в Будапештском меморандуме. 7