Происшествия
ИзвестияПутин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации в понедельник, 28 октября.
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Энергетика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): подготовка к критическому исходу (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
На днях Россия и Украина погрузились в воспоминания о напряженных событиях зимы 2008-2009 годов, когда «газовая война» между двумя государствами достигла апогея.
ИноСМИ вчера в 17:10
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Известия вчера в 03:44
Экономика
Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно
Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Общество
В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН вчера в 00:28
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала фото в купальнике в Геленджике
51-летняя Ольга Кабо показала фото в купальнике в Геленджике Актриса отдыхает с сыном на Черноморском побережье.
Экспресс газета вчера в 05:36
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Экономика
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Политика
В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы
По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.
Известия вчера в 20:30
Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС вчера в 19:56
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Экономика
В Беларуси возмутились отсутствием транша Стабилизационного фонда
Ближе к вечеру появилась информация в СМИ о том, что Евразийский Фонд уведомил Минск: Беларусь не получит последний транш помощи, так как срок обращения истек еще 30.06.2019, а продление Беларусь не запрашивала.
Вечерний курьер вчера в 14:25
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
Армия и оружие
Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО
Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:59
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
Интерфакс вчера в 05:45