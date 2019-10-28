Происшествия
BFM.ruПутин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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Музыка
Шнуров заявил, что стыдится творчества «Ленинграда»
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Технологии
Как волгоградцы могут использовать свой старый роутер
Если у старого устройства есть USB‑порт, то с его помощью и жесткого диска можно создать своё бюджетное сетевое хранилище.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Футбол
Карпин посмеялся над шансами «Ростова» на чемпионство
"Ростов" под руководством Карпина занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 29 очков после 14 матчей и на 3 балла отставая от лидирующего "Зенита", которому в 13-м туре уступил со счетом 1:6.
Происшествия
Мощный взрыв на заводе вызвал «землетрясение» в Днепре
Как сообщает "Страна.ua", горожане подумали о стихийном бедствии из-за мощного взрыва в промышленной зоне маслоэкстракционного завода "Потоки".
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Общество
Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 98 человек
Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов «зонами чрезвычайного бедствия», что предоставило кабмину возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.
Происшествия
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года.
Политика
Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США
«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Авто
Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога
Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Общество
Орешкин предложил Кудрину искать шпионов в Счетной палате
Глава Минэкономразвития, выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге вместе с руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным, посоветовал последнему искать в своем ведомстве шпионов.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Авто
Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде
На Московском международном Форуме «Открытые инновации» дебютировал первый электромобиль с прототипом энергоустановки на основе водородных топливных элементов.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.