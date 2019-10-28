Происшествия

BFM.ruBFM.ruПутин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Известиявчера в 11:12

Путин наградил бортпроводницу, спасшую 43 пассажира при аварии Ан-24 в Бурятии

ТАССвчера в 10:39

Спасшая пассажиров из загоревшегося Ан-24 стюардесса вернулась к работе

Life.ruвчера в 13:16

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

RT на русскомвчера в 10:38

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

РИА Новостивчера в 10:34

Путин наградил бортпроводницу, которая спасла людей при посадке Ан-24

РЕН ТВвчера в 10:30
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Музыка

Шнуров заявил, что стыдится творчества «Ленинграда»

Культуромания вчера в 07:57
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Технологии

Как волгоградцы могут использовать свой старый роутер

Если у старого устройства есть USB‑порт, то с его помощью и жесткого диска можно создать своё бюджетное сетевое хранилище.
Волгоградская правда вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Футбол

Локомотив — Спартак 0:3

РИА Новости 27 октября в 11:26
Политика

Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России

Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета вчера в 07:18
Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Энергетика

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти

Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Известия вчера в 22:32
Авто

АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Футбол

Карпин посмеялся над шансами «Ростова» на чемпионство

"Ростов" под руководством Карпина занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 29 очков после 14 матчей и на 3 балла отставая от лидирующего "Зенита", которому в 13-м туре уступил со счетом 1:6.
ProstoProSport вчера в 23:26
Происшествия

Мощный взрыв на заводе вызвал «землетрясение» в Днепре

Как сообщает "Страна.ua", горожане подумали о стихийном бедствии из-за мощного взрыва в промышленной зоне маслоэкстракционного завода "Потоки".
РЕН ТВ вчера в 20:56
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 98 человек

Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов «зонами чрезвычайного бедствия», что предоставило кабмину возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.
Московский Комсомолец вчера в 22:39
Происшествия

Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года.
Lenta.ru вчера в 07:25
Политика

Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США

«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Телеканал 360° вчера в 16:22
Фигурное катание

Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 27 октября в 17:19
Авто

Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога

Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.
Автоновости дня вчера в 09:25
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Общество

Орешкин предложил Кудрину искать шпионов в Счетной палате

Глава Минэкономразвития, выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге вместе с руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным, посоветовал последнему искать в своем ведомстве шпионов.
Daily Storm вчера в 05:05
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Киберспорт

Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Кино

Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»

Телепрограмма вчера в 06:01
Авто

Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде

На Московском международном Форуме «Открытые инновации» дебютировал первый электромобиль с прототипом энергоустановки на основе водородных топливных элементов.
32CARS.ru вчера в 02:47
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Происшествия

Пожар на мусорном полигоне под Тулуном потушили спустя неделю

РБК вчера в 23:47
Главное