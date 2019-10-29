Происшествия
BFM.ruПутин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
Происшествия
Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки
В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Политика
В ЕК рассказали о краткосрочном решении по транзиту газа через Украину
Еврокомиссия предложила вариант решения вопроса касаемо транзита российского газа в Европу через Украину сроком на полгода в случае, если стороны не успеют заключить полноценный контракт.
Шоу-бизнес
Джеймс Макэвой тайно заключил брак
Звезда «Сплита» Джеймс Макэвой тайно женился на своей избраннице – помощнице режиссера Лизе Либератти.
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Гаджеты
Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro
Политика
Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
Общество
На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту
Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
Общество
Россияне захотели устроить флешмоб против инвалида из-за парковки
В Екатеринбурге жильцы комплекса «Московский квартал» решили устроить протест против соседа-инвалида, которому управляющая компания выдала разрешение на круглосуточную парковку во дворе.
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Общество
Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10
Компания Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10 в Японии.
Шоу-бизнес
Марина Федункив после смены имиджа помолодела на 20 лет
Происшествия
Начальник полиции Ступина задержан за взятку
Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступине к коррупционным правонарушениям.
Футбол
Владимир Быстров: «В ситуации со „Спартаком“ и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего»
Бывший футболист, ныне выступающий в качестве эксперта, Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему было нечего говорить.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта
Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Футбол