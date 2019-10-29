Происшествия

BFM.ruBFM.ruПутин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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Стюардесса, спасшая пассажиров в Бурятии, вернулась к работе

РИА Новости04:25

Спасшая пассажиров из загоревшегося Ан-24 стюардесса вернулась к работе

Life.ruвчера в 13:16

Путин наградил бортпроводницу, которая спасла людей при посадке Ан-24

РЕН ТВвчера в 10:30

Путин наградил бортпроводницу, спасшую 43 пассажира при аварии Ан-24 в Бурятии

ТАССвчера в 10:39

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

RT на русскомвчера в 10:38

Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Известиявчера в 11:12
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Политика

В ЕК рассказали о краткосрочном решении по транзиту газа через Украину

Еврокомиссия предложила вариант решения вопроса касаемо транзита российского газа в Европу через Украину сроком на полгода в случае, если стороны не успеют заключить полноценный контракт.
Аргументы и Факты вчера в 15:57
Происшествия

В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Джеймс Макэвой тайно заключил брак

Звезда «Сплита» Джеймс Макэвой тайно женился на своей избраннице – помощнице режиссера Лизе Либератти.
Телепрограмма вчера в 10:04
Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Культура

Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

StarHit.ru 04:00
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Гаджеты

Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro

ITZine.ru вчера в 23:30
Политика

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Общество

На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту

Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Общество

Россияне захотели устроить флешмоб против инвалида из-за парковки

В Екатеринбурге жильцы комплекса «Московский квартал» решили устроить протест против соседа-инвалида, которому управляющая компания выдала разрешение на круглосуточную парковку во дворе.
Lenta.ru 04:23
Политика

Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов

Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru вчера в 19:38
Общество

Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10

Компания Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10 в Японии.
Sportbox.RU 03:52
Экономика

Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей

РБК вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Марина Федункив после смены имиджа помолодела на 20 лет

OAnews вчера в 14:00
Происшествия

Начальник полиции Ступина задержан за взятку

Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступине к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru вчера в 11:20
Футбол

Владимир Быстров: «В ситуации со „Спартаком“ и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего»

Бывший футболист, ныне выступающий в качестве эксперта, Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему было нечего говорить.
Матч ТВ 02:39
Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
РИА Новости 00:53
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
Известия вчера в 21:41
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 06:47
Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

ТАСС 01:46
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

RT на русском 04:15
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
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