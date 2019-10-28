Происшествия
BFM.ruПутин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов отправил на пересмотр постановление суда, которое признало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Общество
Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала
Залежи газогидратов и битумные холмы находятся на дне озера Байкал, но если там прорубить нефтяную скважину, это может привести к экологической катастрофе.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Экономика
Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов
Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Авто
Представили «заряженный» кроссовер Audi SQ8 от ABT
Специалисты тюнинг-ателье ABT доработали дизельный кроссовер Audi SQ8.
Наука
Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике
Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.
Армия и оружие
Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной сфере, власти Узбекистана закупили крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун".
Армия и оружие
Американский военнослужащий рассказал, почему армия США проиграет России
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Наука
Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки
Американские ученые определили ген и семейство белков, которые играют ключевую роль в образовании клеток иммунной системы — Т-клеток.