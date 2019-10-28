Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Экономика ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Политика Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.

Общество Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала Залежи газогидратов и битумные холмы находятся на дне озера Байкал, но если там прорубить нефтяную скважину, это может привести к экологической катастрофе.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Экономика Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.

Наука Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.

Кино Хоакину Фениксу исполняется 45 лет В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.