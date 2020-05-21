Политика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьПутин наградил главу администрации Башкирии медалью

Сидякина наградят медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». Награда дается за многолетнюю работу и достигнутые трудовые успехи. В башкирском аппарате правительства он начал работу в октябре 2018 года.
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Владимир Путин наградил Александра Сидякина медалью

Горобзор.ру03:33

Владимир Путин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью

ГТРК Башкортостан03:25

Путин наградил главу администрации Башкирии медалью

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Руководитель администрации главы Башкирии получил награду от Путина

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Владимир Путин наградил медалью руководителя администрации главы Башкирии

Башинформ02:50

Президент России наградил медалью главу Администрации Башкирии

Bash.News02:47

Путин наградил медалью главу Администрации Башкирии

ProUfu.ru01:00
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В продажу поступили российские ультрабюджетные телевизоры Blackton

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Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
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Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
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В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
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СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
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Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
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Интернет

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «#БезПереплат»

В компании «Мегафон» еще отметили, что новые тарифы позволяют при отрицательном балансе бесплатно общаться в социальных сетях.
Astera вчера в 07:15
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Происшествия

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

ТАСС 05:35
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Во Владимирской области скоро могут открыться торговые центры

Аргументы и Факты - Владимир 05:13
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Армия и оружие

Баллистическая ракета «Булава-30» имеет преимущество в поражающей силе

Эксперты отметили, баллистическая ракета "Булава-30", производящаяся в России, хоть и уступает по некоторым параметрам аналогу из США, но имеет и преимущество.
Актуальные Новости 05:21
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Общество

У вице-мэра Воронежа подтвержден предварительно коронавирус

Анализ на COVID-19 дал положительный результат у заместителя главы города Людмилы Бородиной, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра в четверг, 21 мая.
Обозреватель Врн 04:43
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
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Биатлон

Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
Газета.Ru 06:20
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
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GMC Hummer EV получил съемную крышу

Из интригующих фотографий видно, что Hummer EV получит четыре съемные панели крыши и даже съемную переднюю Т-образную планку, которую можно хранить в багажнике для полноценного вождения под открытым небом.
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Результаты показали, что владелец зуба имел ту же генетическую смесь древних северо-евразийских (ANE) и северо-восточноазиатских (NEA) предков, что и коренные американцы.
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Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции

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Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда

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Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
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Футбол

Сульшер: предпочту дыру в составе, нежели придурка в команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о роли личности в своей команде.
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Общество

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
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Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
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Общество

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
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Общество

Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело

Вечерний курьер 01:55
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Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня

Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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Общество

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
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Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
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Александр Геннадьевич Сидякин
Депутат
Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан. В прошлом депутат Госдумы VI созыва и VII созыва, член фракции "Единая Россия".
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