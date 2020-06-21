Коронавирус
Русский ЗападПутин наградил калининградских медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 21 июня 2020 года, своим указом отметил вклад 20 калининградских медиков в борьбу с коронавирусной эпидемией, проявленные профессионализм и самоотверженность. Об этом сообщает правительство Калининградской области.
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Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
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Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Игры
Бывший сотрудник Rockstar: «GTA VI еще просто не готова»
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Мама певца Тимати Симона Юнусова отписалась от его возлюбленной Анастасии Решетниковой в социальной сети Instagram.
News.ru 09:30
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Известный ведущий, кардиолог и врач общей практики Александр Мясников перечислил продукты для снижения уровня холестерина в крови.
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Наука
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Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Принц Уильям поделился новой фотографией с детьми
Супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон сфотографировала своего мужа в окружении троих детей — шестилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи.
Слово и Дело 11:31
Общество
Россияне смогут выйти на пенсию раньше срока
Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока.
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Говорит Москва 15:36
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Семен Слепаков высмеял творчество Джигана
Семен Слепаков высмеял творчество Джигана в программе "Вечерний Ургант" После бесед с Александрой Реввой и Семеном Слепаковым Иван Ургант вернулся к первому клиенту своей парикмахерской.
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Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Lenta.ru 13:51
Общество
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса.
Известия 19 июня в 12:17
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Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
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Режиссер из Чили Пабло Ларраин пригласил голливудскую актрису Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер».
НТВ вчера в 13:08
Общество
Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
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Lenta.ru 12:51
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
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Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия
Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под суд после призывов к неповиновению церковному руководству и властям, заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия.
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Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
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