Президент России Владимир Путин в воскресенье, 21 июня 2020 года, своим указом отметил вклад 20 калининградских медиков в борьбу с коронавирусной эпидемией, проявленные профессионализм и самоотверженность. Об этом сообщает правительство Калининградской области.

Путин наградил калининградских медиков за борьбу с коронавирусом

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России. 1

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 268

Политика В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором» За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором». 1,7K

Шоу-бизнес Мать Тимати прокомментировала отписку от Решетниковой Мама певца Тимати Симона Юнусова отписалась от его возлюбленной Анастасии Решетниковой в социальной сети Instagram. 5

Здоровье Мясников назвал снижающие холестерин продукты-лекарства Известный ведущий, кардиолог и врач общей практики Александр Мясников перечислил продукты для снижения уровня холестерина в крови. 27

Шоу-бизнес Принц Уильям поделился новой фотографией с детьми Супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон сфотографировала своего мужа в окружении троих детей — шестилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи. 1

Общество В Москве стартовала акция «Линия памяти» В ходе акции волонтёры зажгут 1418 свечей — столько же, сколько было дней войны. Они будут гореть до 23.59 22 июня. 2

Культура Семен Слепаков высмеял творчество Джигана Семен Слепаков высмеял творчество Джигана в программе "Вечерний Ургант" После бесед с Александрой Реввой и Семеном Слепаковым Иван Ургант вернулся к первому клиенту своей парикмахерской.

Политика Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.

Политика Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным. 36