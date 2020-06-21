Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Общество В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680. 2

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Политика ДНР откроет границу с Украиной 22 июня «С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

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Политика Путин оценил успехи России в борьбе с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.

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