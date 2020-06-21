Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.
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Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ03:40

Президент Владимир Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки

Эхо Москвы04:00

Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

ТАСС03:55

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости06:50

Путин наградил медработников за вклад в борьбу с COVID-19

RT на русском07:39

Путин наградил орденом Пирогова и медалью Луки Крымского троих медработников Татарстана

БИЗНЕС Online03:16

Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом

Российская газета03:22
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Общество

В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом

Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680.
РИА Новости 04:15
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Политика

Володин намерен лично голосовать по поправкам к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен проголосовать по поправкам к Конституции лично.
REGNUM 06:27
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
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Политика

ДНР откроет границу с Украиной 22 июня

«С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Украина.ру 07:50
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Наука

Темная материя посылает странные сигналы: неожиданный эксперимент

С 2016 по 2018 годы исследователи разрабатывали эксперимент под названием XENON1T, предназначение которого заключалось в раскрытии тайны темной материи.
Популярная механика 18 июня в 13:43
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Общество

В Чебоксарах прощаются с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

PRO Город Чебоксары 03:01
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры

Lenta.ru 08:08
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Известия 07:48
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
4,1K
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Космос

«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости вчера в 23:29
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Политика

Путин оценил успехи России в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.
РИА Новости 07:09
Общество

Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

ТАСС 07:33
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
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Игры

Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
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Политика

NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США

Газета.Ru 02:02
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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