Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.
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В сообщении
 Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.
RT на русском03:15

Подробнее о событии

Лауреаты ордена Пирогова благодарны за высокую оценку их работы

Вести.Ru09:16

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Lenta.ru03:59

Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом

Российская газета03:22

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости06:50

Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ03:40

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

RT на русском03:15

Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

ТАСС03:55
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

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Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Тренерские штабы «Локомотива» и «Оренбурга» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ, который состоится 21 июня в Москве.
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Космос

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Политика

Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
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Армия и оружие

В Польше оценили новую тактику боя российских танкистов

Польское издание Defence24 оценило новую тактику боя российских танкистов.
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На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими.
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Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
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Происшествия

Под трамвайными путями в Москве обвалился грунт

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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".
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"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
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Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
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Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
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Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов

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